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Німеччина найближчим часом оголосить про постачання Україні ракет Taurus, - ЗМІ

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Четвер 10 серпня 2023 17:01
Німеччина найближчим часом оголосить про постачання Україні ракет Taurus, - ЗМІ Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини найближчим часом оголосить про постачання крилатих ракет Taurus в Україну. Наразі Берлін працює над вирішенням питання зі США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T-online.

За інформацією видання з партійних кіл уряду, ВПС Німеччини також дали "зелене світло" на постачання ракет Taurus.

Минулого тижня відомство канцлера отримало від Міністерства оборони презентацію, в якій коротко викладалися найважливіші факти про Taurus: наявність у бундесвері, ризики, ефективність зброї.

Це може призвести до подвійного постачання крилатих ракет Taurus і американських ракет ATACMS. Як підтвердили виданню кілька соціал-демократів, узгоджений підхід, особливо зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився на постачання нових систем озброєнь для України.

Водночас Повітряні сили висловили сподівання, що Німеччина передасть ЗСУ ракет Taurus.

"Ми сподіваємося, що ракети Taurus скоро прибудуть", - йдеться в повідомленні у Twitter.

Taurus для України

Кілька місяців тому один із депутатів Бундестагу закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus для захисту від вторгнення РФ.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Київ офіційно запросив у Берліна поставки таких ракет, проте влада Німеччини не зважилася на передачу.

Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

У той же час, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що передача Україна далекобійних ракет Taurus не є пріоритетом для Німеччини, оскільки в цьому нібито немає потреби.

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