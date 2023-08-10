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Скандальних нардепів Гунька та Торохтія виключили з фракції "Слуга народу"

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Київ, Четвер 10 серпня 2023 13:54
Скандальних нардепів Гунька та Торохтія виключили з фракції "Слуга народу" Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народних депутатів Анатолія Гунька та Богдана Торохтія офіційно виключили з фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію у Telegram.

"Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу", - зазначив Арахамія.

При цьому він зазначив, що правоохоронні органи будуть працювати з обома депутатами, а "ніхто нікого вигороджувати не буде".

Скандал з Торохтієм

Нагадаємо, декілька ЗМІ оприлюднили розслідування, фігурантом яких став нардеп Богдан Торохтій. Так, за даними розслідувачів, дружина парламентаря Аліна Левченко у 2022 році придбала квартиру та приміщення у курортному місті в Болгарії, а також квартиру та паркомісце в Києві.

Також відомо, що нардеп з початку повномасштабної війни 8 разів виїжджав з України.

Скандал з Гуньком

РБК-Україна раніше повідомляло, що нардепа Анатолія Гунька та двох його спільників впіймали на хабарі у 85 тисяч доларів. Він намагався "продати" землю Національній академії аграрних наук.

При цьому вчора суд обрав запобіжний захід Гуньку. Його відправили у СІЗО до 7 жовтня з можливістю виходу під заставу.

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