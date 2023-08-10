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Окупанти переобладнують об’єкти цивільної інфраструктури під в'язниці, - Маляр

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Україна, Четвер 10 серпня 2023 11:15
Окупанти переобладнують об’єкти цивільної інфраструктури під в'язниці, - Маляр Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники на тимчасово окупованій території України переобладнують об'єкти цивільної інфраструктури під в'язниці з метою посилення репресивних заходів проти місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

"На тимчасово окупованій території України російські загарбники продовжують переобладнувати об’єкти місцевої цивільної інфраструктури (території промислових і продовольчих баз, приміщення торгових та виробничих підприємств тощо) з метою посилення репресивних заходів проти цивільного населення і приховування своєї злочинної діяльності", - написала Маляр.

Так, протягом серпня цього року в населеному пункті Первомаївка в Херсонській області використовуючи будівлі місцевої продовольчої бази окупанти в авральному порядку облаштовують приміщення нової в’язниці. Територія охороняється військовослужбовцями військової поліції на постійній основі.

Також у Токмаку Запорізької області окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали в місцевих підприємців нежитлові приміщення, які вони використовують для розміщення затриманих.

Окрім того, у населеному пункті Василівка Запорізької області у студентському гуртожитку росіяни облаштували приміщення, в якому проводять допити місцевих мешканців, застосовуючи тортури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські окупанти облаштували катівню на території загальноосвітньої школи в селищі Великі Копані Херсонської області.

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