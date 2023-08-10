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На кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч солдатів, - міністр оборони Польщі

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Польща, Четвер 10 серпня 2023 10:35
На кордоні з Білоруссю буде близько 10 тисяч солдатів, - міністр оборони Польщі Фото: міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Польща посилить кордон із Білоруссю 10 тисячами військових.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає РБК-Україна з посиланням на його заяву.

За його словами, кількість солдатів на польсько-білоруському кордоні "буде приблизно такою самою, як і раніше".

"Буде близько 10 тисяч солдатів - 4 тис. солдати будуть військовослужбовцями, які безпосередньо беруть участь в операції, що стосується підтримки Прикордонної служби на кордоні, і 6 тисяч осіб. в резерві", - пояснив він, додавши, що це будуть "солдати, що будуть підвищувати кваліфікацію там, у гарнізонах, відтворених на сході країни".

Збільшення польського контингенту на кордоні з Білоруссю

Про збільшення кількості військових на кордоні з Білоруссю в Польщі заговорили після того, як два білоруські вертольоти порушили кордон Польщі. Так, 1 серпня, жителі польського села Біловеж помітили над своїми будинками два бойові вертольоти Білорусі. Пізніше інформацію про порушення державного кордону підтвердили у Міністерстві оборони Польщі.

7 серпня стало відомо, що Білорусь розпочала військові навчання біля кордонів Польщі та Литви. Також у Польщі не виключили, що можуть закрити польсько-білоруський кордон для захисту країни через присутність найманців ПВК "Вагнера" у Білорусі.

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