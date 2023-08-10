Евакуація із Куп'янського району. Чому обов'язкова й чи будуть примусово вивозити дітей

Обов'язкова евакуація на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області була оголошена через посилення обстрілів. Не виключається, що дітей будуть вивозити примусово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Куп'янської військової районної адміністрації Андрія Канашевича в ефірі телемарафону.

"Ми зараз дуже уважно обробляємо це питання (евакуації дітей, - ред.). Дивимось на розвиток ситуація. І вірогідність того, що таке рішення буде прийнято є достатньо високим", - сказав він.

За його словами, на тих територіях, де оголошена обов'язкова евакуація перебуває 11,5-12 тисяч людей. З них трохи більш як 600 - діти.

Чиновник пояснив, що протягом останніх тижнів фіксується посилення обстрілів на деокупованих територіях Куп'янського району. Окупанти застосовують важке озброєння проти мирного населення.

"От сьогодні в Куп'янськ зранку, попередньо, "прилетіло" з "Піона" (російська САУ 2С7 "Піон", - ред.). І прилетіло просто посеред житлових будинків, де проживають мирні мешканці. Ми дивимось на те, що ворогом застосовується зброя, яка є більш потужною... Є певна суттєва загроза для місцевих мешканців. Тому вважаємо потрібною (обов'язкову евакуацію, - ред.)", - підкреслив Канашевич.

Евакуація у Харківській області

Варто зазначити, що Куп'янськ та район були звільнені українськими захисниками восени минулого року. Проте окупанти майже щоденно обстрілюють деокуповані території.

Місцева влада оголосила у 37 населених пунктах Куп'янського району обов'язкову евакуацію. Це стосується звільнених міст та сіл, а також територій поблизу зони бойових дій.

Фото: у Куп'янському районі оголосили евакуацію (facebook.com/kupyansk.militaryadministration)

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