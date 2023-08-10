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У Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни обстріляли людне місце

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Запоріжжя, Четвер 10 серпня 2023 19:31
У Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни обстріляли людне місце Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Запоріжжі сьогодні, 10 серпня, увечері місцеві мешканці почули вибух. У Запорізькій області зараз оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривають деталей вибуху та не називають причин.

Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Проводити фото- та відеозйомку місця надзвичайної події заборонено.

Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Запорізькій області.

Офіційна інформація про обстріл

Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури.

"Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія", - додав глава області.

Інформація про постраждалих

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що російські терористи знову вдарили по обʼєкту цивільної інфраструктури.

"На місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється. Відповідні служби вже працюють", - додав Куртєв.

Секретар міськради уточнив, що на цей час відомо про двох постраждалих. Він додав, що людей у стані легкої тяжкості доставлено до медичного закладу.

Жертви удару

Куртєв повідомив, що внаслідок удару загинула одна людина. Ще 5 отримали поранення. Пізніше він додав, що кількість поранених збільшилась до дев'яти осіб.

Фото з місця "прильоту"

Малашко опублікував фотографії та відео з місця попадання російської ракети.

"На місці працюють всі служби, аби мінімізувати збитки, які намагається нам наносити держава-агресорка. Найголовніше - життя наших людей", - написав глава ОВА.

Фото: Наслідки удару (t.me/zoda_gov_ua)

Обстріли Запоріжжя

Вчора російські військові обстріляли територію Запоріжжя. В результаті атаки в місті загинули двоє людей.

Сьогодні стало відомо, що через вчорашній обстріл Запоріжжя на ранок загинули вже троє людей, ще 9 людей отримали поранення.

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У Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни обстріляли людне місце
У Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни обстріляли людне місце
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