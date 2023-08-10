У Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни обстріляли людне місце
У Запоріжжі сьогодні, 10 серпня, увечері місцеві мешканці почули вибух. У Запорізькій області зараз оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривають деталей вибуху та не називають причин.
Місцевим жителям слід залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Проводити фото- та відеозйомку місця надзвичайної події заборонено.
Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Запорізькій області.
Офіційна інформація про обстріл
Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури.
"Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія", - додав глава області.
Інформація про постраждалих
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв написав, що російські терористи знову вдарили по обʼєкту цивільної інфраструктури.
"На місці прильоту зайнялася пожежа. На превеликий жаль, є постраждалі. Інформація уточнюється. Відповідні служби вже працюють", - додав Куртєв.
Секретар міськради уточнив, що на цей час відомо про двох постраждалих. Він додав, що людей у стані легкої тяжкості доставлено до медичного закладу.
Жертви удару
Куртєв повідомив, що внаслідок удару загинула одна людина. Ще 5 отримали поранення. Пізніше він додав, що кількість поранених збільшилась до дев'яти осіб.
Фото з місця "прильоту"
Малашко опублікував фотографії та відео з місця попадання російської ракети.
"На місці працюють всі служби, аби мінімізувати збитки, які намагається нам наносити держава-агресорка. Найголовніше - життя наших людей", - написав глава ОВА.
Фото: Наслідки удару (t.me/zoda_gov_ua)
Обстріли Запоріжжя
Вчора російські військові обстріляли територію Запоріжжя. В результаті атаки в місті загинули двоє людей.
Сьогодні стало відомо, що через вчорашній обстріл Запоріжжя на ранок загинули вже троє людей, ще 9 людей отримали поранення.
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