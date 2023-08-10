Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання терміном на 2 місяці. Він має носити електронний браслет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію із зали суду.

"Застосувати до Дубінського Олександра Анатолійовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - оголосила суддя.

Вказаний запобіжний захід визначений на два місяці - до 8 жовтня.

Крім того, за рішенням суду нардеп зобов'язаний:

прибувати до слідчого прокурора та слідчого судді за кожним викликом,

не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого прокурора суду,

повідомляти про зміну свого місця проживання та місце роботи,

утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні,

здати на зберігання закордонні паспорти,

носити електронний браслет.

Зазначимо, що саме про такий запобіжний захід клопотала прокуратура.

Справа Дубінського про виїзд за кордон

Нагадаємо, що народному позафракційному депутату Олександру Дубінському вчора повідомили про підозру в службовому підробленні ч. 1 статті 366 Кримінального кодексу України. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно - без фактичного супроводу парламентаря.

Примітно, що раніше в ЗМІ та мережі "злили" документ, яким МОЗ клопотав про виїзд Дубінського за кордон. Автором публікації є співзасновник партії "Демократична сокира" Антон Швець. За його словами, під час воєнного стану Дубінський виїхав за кордон на відпочинок під виглядом лікування свого батька. А насправді ж нібито відпочивав разом зі супутницею в іспанській Барселоні.

Крім того, сам Дубінський, перебуваючи за кордоном, підписував офіційні документи, що може вказувати на їх підробку. Наразі щодо цього також йдуть слідчі дії.

Додамо, що 3 серпня СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського, а вже наступного дня його допитували у Державному бюро розслідувань у Києві.

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