Байден попросив у Конгресу додаткові кошти на допомогу Україні

Президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до Конгресу та подав запит на додаткове фінансування в розмірі близько 40 млрд доларів екстреного фінансування. Частина грошей піде для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Джанет Єллен.​​​​​​

За даними журналістів, 24 мільярди доларів буде виділено для подальшої військової допомоги Україні.

Повідомляється, що 40 мільярдів доларів, які Байден запросив у Конгресу, включають:

24 мільярди доларів на Україну та інші міжнародні потреби;

4 мільярди доларів на забезпечення безпеки кордонів;

12 мільярдів доларів на допомогу при стихійних лихах.

Як заявила Єллен, США непохитні у своїй підтримці українського народу та уряду.

"Сполучені Штати продовжуватимуть очолювати всесвітню коаліцію, яку ми створили для підтримки України, особливо тому, що допомога США каталізує подальшу фінансову підтримку з боку інших країн і міжнародних фінансових установ", - сказано в її заяві.

Запит Байдена включає 13,1 млрд доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів зброї, що використовується Пентагоном для ведення бойових дій. Ще 8,5 млрд доларів буде передано на економічну, гуманітарну та іншу допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від війни. А ось 2,3 млрд доларів буде виділено на залучення додаткової допомоги від інших донорів через Світовий банк.

Варто нагадати, раніше Пентагон провів оцінювання вартості військового обладнання, яке він відправив в Україну. Виявилось, що воно було переоцінене приблизно на три мільярди доларів. Ця помилка відкриває можливість відправки Україні більшої кількості зброї для захисту від РФ.

Що за бухгалтерська помилка

Зазначимо, цей пакет надається за програмою Presidential Drawdown Authority, коли озброєння передаються зі складів американської армії.

Незважаючи на відносно невеликий обсяг допомоги, нинішній транш насамперед відрізняється джерелом коштів, які були вивільнені через бухгалтерську помилку.

Помилка у підрахунку вартості допомоги за програмою PDA оцінена у 6,2 млрд доларів сумарно за 2022 та частково за 2023 фінансові роки. Причиною стало те, що озброєння для України оцінювали, виходячи із вартості заміни, а не фактичної вартості наданої техніки та зброї.

Примітно, що 2023 рік фінансовий рік у США завершується 30 вересня і такими темпами по 200 млн доларів для передачі всього залишку до кінця фінансового року треба оголошувати такі пакети по кілька разів на тиждень. Але очевидно, що ці гроші перейдуть уже на наступний фінансовий рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден у серпні направить Сенату запит щодо додаткової допомоги Україні.

Попередній пакет на 400 млн доларів включав різноманітне озброєння від розвідувальних міні-дронів Black Hornet до бронетранспортерів та ракет для HIMARS і Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.