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Дуда про загрози Росії: вибух на АЕС в Україні можливіший, ніж застосування ядерної зброї

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Четвер 10 серпня 2023 21:05
Дуда про загрози Росії: вибух на АЕС в Україні можливіший, ніж застосування ядерної зброї Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Загроза вибуху, вчиненого росіянами, на атомній електростанції в Україні більш можлива, ніж застосування окупантами ядерної зброї.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Я думаю, що Росія не вдаватиметься до застосування ядерної зброї в Україні. І не тільки тому, що Володимир Путін її не застосує. Я вважаю, що ядерний арсенал у Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей - і що він не залежить тільки від одноосібного розсуду Володимира Путіна. Тож рішення ухвалює не одна людина", - заявив він.

При цьому польський президент додав, що його набагато більше хвилюють можливі проблеми з атомними електростанціями в Україні.

"Я побоююся, що найімовірніше може статися щось, схоже на ядерну аварію. Тому що, на мій погляд, на моє переконання, загроза вибуху на атомній станції] набагато вища, ніж у разі застосування ядерної зброї. Не забувайте, що ви розмовляєте з людиною, яка пережила вибух Чорнобильської АЕС у 1986 році, коли атомна станція вибухнула у них самих, перебуваючи під контролем Росії", - наголосив Дуда.

Загроза теракту на Запорізькій АЕС

Наприкінці червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що СБУ і розвідка повідомили йому про плани окупантів влаштувати теракт на станції з викидом радіації.

Спочатку у МАГАТЕ заявляли, що не виявили вибухівку на станції, проте пізніше спостерігачі у звіті повідомили, що знайшли протипіхотні міни на території ЗАЕС.

Крім того, стало відомо, що 24 липня загарбники перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан "гарячої зупинки".

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