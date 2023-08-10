Росіяни здійснили атаку на Куп'янський район, є жертви

Російські військові атакували Купʼянський район Харківської області. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще одна - отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

Зокрема, окупанти атакували село Подоли Куп'янського району. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок.

В результаті обстрілу загинула жінка. Чоловік отримав поранення.

Синєгубов додав, що на місці працюють екстрені служби.

Ситуація в Харківській області

Після деокупації майже всієї Харківської області росіяни регулярно обстрілюють Куп'янський район та місто Вовчанськ.

Так, 7 серпня окупанти обстріляли село Кругляківка Харківської області, використавши чотири керовані авіабомби. В результаті обстрілу загинули двоє людей, ще девʼять - отримали поранення.

Ситуація в Купʼянському районі

Куп'янськ та район були звільнені українськими захисниками восени минулого року. Проте окупанти майже щоденно обстрілюють деокуповані території.

Місцева влада оголосила у 37 населених пунктах Куп'янського району обов'язкову евакуацію. Це стосується звільнених міст та сіл, а також територій поблизу зони бойових дій.

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