Гуменюк пояснила, чому військові вважають відкриття пляжів в Одеській області недоречним

В Одеській області планують відкрити пляжі до оксамитового сезону, однак військове командування вважає це рішення недоречним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк у коментарі "Суспільне" .

За її словами, від Одеської ОВА надійшов запит до військового командування щодо можливих загроз, тому вони одразу сформували свої застереження щодо відкриття пляжів.

"Позиція військового командування полягає в тому, що узбережжя Чорного моря - це все-таки лінія охорони та оборони, а також лінія надзвичайної небезпеки. Ми розуміємо, що російські кораблі знаходяться досить далеко від берегів, які контролюються Україною сьогодні, але абсолютно виключати імовірність висадки ворожого десанту не може ніхто", - сказала Гуменюк.

Однак, вона додала, що відпочинок на пляжах можливий.

"У випадку створення додаткових заходів безпеки й вжиття відповідних застережень оздоровитися на узбережжі можливо, й будуть такі ділянки підготовлені. Проте це питання до місцевої влади, якщо вони зможуть своїми силами й ресурсами це забезпечити й позначити ці ділянки", - зазначила Гуменюк.

Вона також додала, що питання з мінною небезпекою у Чорному морі не вирішене й, що після закінчення дії "зернової угоди" росіяни оголосили про додаткове замінування водойми.

"Перевірити інформацію про додаткове замінування ми не можемо, але можемо констатувати, що понад 30 мін з початку цього року вже винесло до узбережжя в нашій зоні відповідальності, а це Миколаївщина, Одещина та Херсонщина", - розповіла керівник пресцентру.

Окрім того, вона наголосила, що наслідки від підриву Каховської ГЕС ще не повністю вичерпані, оскільки сміття може залягати на глибині, або серед островів сміття, що дрейфують у морі.

Також Гуменюк прокоментувала використання захисник сіток на пляжах:

"Я особисто не знаю таких сіток, які можуть бути гарантом того, що міна не здетонує. Тим більше, що морські і якірні міни мають досить чутливий елемент і їх підрив у воді може спричиняти гідроудар у самій товщі води до 1 кілометра, а розліт уламків до 200 метрів, тому від них треба буде триматись досить далеко", - зазначила вона.

Відкриття пляжів в Одеській області

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одеській області планують незабаром дозволити купання в Чорному морі. Зустрічати відпочивальників готуються вже у найближчі вихідні.

Варто зазначити, що відкрити пляжі для купання в Одесі планували ще з початку літа. Але через підрив Каховської ГЕС та забруднення води із 17 червня купатися в Чорному морі заборонили.

Офіційний дозвіл відкритися для купання отримають пляжі, які матимуть: