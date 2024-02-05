Атака РФ по Кривому Рогу та призначення Федорова головою Запорізької ОВА: новини за вихідні

В ніч на суботу, 3 лютого, російські загарбники атакували Кривий Ріг ударними дронами-камікадзе "Шахед". А президент Володимир Зеленський представив Івана Федорова як новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна РФ проти України

Новини за 3 лютого:

Новини за 4 лютого:

За даними ISW, бійці ЗСУ мають просування на Бахмутському напрямку.

Польща виділила кредит на спільне з Україною виробництво зброї, про це заявили в Офісі президента.

"Вагнерівці" продовжують навчати білоруських військових. Навряд чи ватажок білоруського режиму Олександр Лукашенко використовуватиме найманців ПВК "Вагнера" за межами їх компетенції.

Обстріли і "блекаут" у Кривому Розі

В ніч на суботу, 3 лютого, російські загарбники атакували Кривий Ріг ударними дронами-камікадзе "Шахед". Кілька БпЛА влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури, спалахнули пожежі, без світла в регіоні опинилися близько 15 тисяч людей.

Пізніше енергетики відновили електропостачання у Криворізькому районі. Загарбники знову спробували атакувати район і місто ракетою, але Сили оборони її збили.

За день до цього у Кривому Розі внаслідок російських обстрілів була пошкоджена підстанція "Укренерго".

Після обстрілу міста, в Міненерго заявили про відновлення загарбниками атак енергоінфраструктури у прифронтових районах.

МЗС передало офіційну ноту протесту Нікарагуа через візит делегації РФ з Криму

У МЗС наголошують, що подібні дії зі сторони Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

Сам візит делегації представників окупаційних адміністрацій до Нікарагуа відбувся 23 січня 2024 року.

Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ, - джерела

Наші джерела повідомляють, що два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету", - повідомляє джерело.

Дуда засумнівався в деокупації Криму. Посол України нагадав йому, що це спільне завдання

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не впевнений, чи зможе Україна деокупувати Крим, але вважає, що Україні вдасться повернути Донецьк і Луганськ.

Посол України в Польщі Василь Зварич наголосив, що Крим - це територія України, а деокупація півострова - "наше спільне завдання та зобов'язання перед вільним світом".

Естонія передала Україні новий пакет допомоги. До нього увійшли протитанкові ракети Javelin

Міноборони Естонії повідомило, що до наданого пакету допомоги також входять кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка, а також водолазне спорядження.

Точного обсягу, часу прибуття цього пакета допомоги та інших деталей постачання не розголошують з міркувань безпеки.

Сирський з'їздив на позиції під Куп'янськ: на всіх ділянках важкі бої, ворог підтягує резерви

"Заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки", - розповів генерал.

За пів року з України зерно експортувало 661 судно до 32 країн світу, - Кубраков

"За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. 14,3 млн тонн - це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", - розповів міністр.

У Міноборони закликали якнайшвидше прийняти новий законопроект про мобілізацію

"Обговорення законопроєкту в демократичній державі - це абсолютно нормальний процес. Інша справа, що йде війна і ми не маємо багато часу. Тому дуже хотілося, щоби якомога швидше ми почали рухатися, щоби було голосування за законопроект", - заявив представник Міноборони Ілларіон Павлюк.

Атака на енергетику у Кривому Розі була наймасовішою за рік, - "Укренерго"

Як зазначається, за тиждень окупанти тричі атакували енергетичну інфраструктуру Кривого Рогу. Ремонтним бригадам довелося двічі повертати світло споживачам в регіоні.

Фактично, це були перші відключення світла в Україні після повітряних атак з початку опалювального сезону.

ДРГ росіян намагалась прорвати кордон у Сумській області, бій тривав півтори години

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. За його словами, відбувся прорив російської ДРГ у районі Глухівської громади.

За підсумками півторагодинного бою ворога вдалося відкинути на територію РФ, окупанти зазнали втрат.

Івана Федорова призначили головою Запорізької ОВА

Варто зауважити, що Зеленський відвідав Запоріжжя і провів там нараду з силовиками, а також представив Івана Федорова як новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації.

Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя, - спікер сейму Латвії

"Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя, щоб наші діти ходили до школи і навчалися там, щоб ми ходили на роботу і займалися своїми справами. Українці платять високу ціну, щоб ми мали ці можливості. І тому хочу наголосити, що війна за Україну - це боротьба за мир у всьому світі", - зазначила Дайгу Міеріня.

США та Японія вперше визначили Китай гіпотетичним ворогом під час навчань, - Kyodo

Раніше для ворога використовувалась умовна назва, але цього разу, як повідомили урядові джерела Kyodo, ворогом було обрано Китай.

Вважається, що міністерство оборони Японії класифікувало цей сценарій як спеціальну таємницю.

У Польщі попередили про "незаплановані військові дії" вздовж кордону з РФ та Білоруссю

У Польщі видали навігаційне попередження для користувачів повітряного простору вздовж кордону з Росією та Білоруссю. У попередженні йдеться про можливість "незапланованої військової діяльності".

Попередження буде діяти буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

Програма на 50 млрд євро від ЄС. В уряді розповіли, коли Україна отримає перші кошти

Україна розраховує отримати перші кошти від ЄС в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро вже у березні 2024 року.

Росіяни обстрілювали Роботине під час візиту Зеленського. Були близькі розриви, - Никифоров

"Це Роботине, там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви. Але я б не драматизував ситуацію", - сказав прес-секретар президента Никифоров в коментарі РБК-Україна.