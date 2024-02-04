Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя, - спікер сейму Латвії

Україна бореться за те, щоб у західних країнах було мирне життя. Тому потрібно пришвидшити надання допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікерку сейму Латвії Дайгу Міеріня, яку цитує "Голос Америки".

"Україна бореться за те, щоб у нас було мирне життя, щоб наші діти ходили до школи і навчалися там, щоб ми ходили на роботу і займалися своїми справами. Українці платять високу ціну, щоб ми мали ці можливості. І тому хочу наголосити, що війна за Україну - це боротьба за мир у всьому світі", - зазначила вона.

Політик наголосила, що ЄС має допомагати Україні ще більше, особливо надаючи військову підтримку. За її словами, багато великих європейських країн активізувалися та змінили своє ставлення, зокрема, що стосується передачі ракет та іншої зброї.

Міеріня також вважає, що необхідно запровадити санкції, які притягнуть росіян до відповідальності за воєнні злочини та конфіскувати російські активи для відбудови України. За її словами, потрібно донести всім, що загроза розширення російської агресії - реальна.

"Ми вже багато років попереджаємо країни Європи та інші країни світу, що Росія становить загрозу агресії. Путін завжди використовував силу для досягнення своїх цілей", - заявила спікерка.

Міеріня наводить приклад війни в Чечні, вторгнення в Грузію, незаконну анексію Криму. Вона вважає, що безкарність Росії призводить до того, що Москва відчула, що може диктувати світовий порядок.

"Росію порівнюють із раковою хворобою, але ми впевнені, що Росія - гірша за рак. Щупальця РФ поширюються по всьому світу. Громадяни Росії живуть скрізь і поширюють хаос", - сказала вона.

Допомога країн Балтії

Литва, Латвія та Естонія - серед лідерів допомоги України. Вони надали Україні військову, фінансову, гуманітарну допомогу та прийняли тисячі біженців.

Нагадаємо, 3 лютого Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги. Він включає протитанкові ракети Javelin, а також кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різну наземну та водну техніку, а також водолазне спорядження.