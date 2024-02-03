За пів року з України зерно експортувало 661 судно до 32 країн світу, - Кубраков

Україна за 6 місяців експортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів з одеських портів до 32 країн світу через український коридор.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив віце-премʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

"За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. 14,3 млн тонн - це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу", - розповів Кубраков.

За його словами, порти Великої Одеси наразі нарощують перевалку вантажів. Так, в січні було експортовано 6,3 млн тонн - цей показник майже дорівнює довоєнному рівню.

Кубраков зауважив, що порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.

"Зерновий коридор"

Нагадаємо, у середині липня Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна прийняла рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. Росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі "зернового коридору", у тому ж числі ударами по портах й інфраструктурі.

Вже в серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Як розповідав міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, станом на 4 грудня тимчасовим коридором вже пройшло 200 суден. Вони експортували понад 7 млн тонн вантажів з одеських портів. Зараз ця цифра значно більша.

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