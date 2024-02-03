У Криворізькому районі повернули світло, але РФ знову намагалася ударити ракетою

Енергетики у Криворізькому районі відновили електропостачання, яке було порушено в результаті російського обстрілу. Однак окупанти знову намагалися атакувати криворіжців ракетою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Дніпровські мережі та Повітряне командування "Схід" .

Як розповіли в ДТЕК, енергетики повернули світло усім мешканцям Кривого Рогу та району, чиї домівки залишилися знеструмленими через російську атаку. Вночі було пошкоджено енергетичні обʼєкти, у результаті чого без світла було понад 60 тисяч родин.

"На зараз енергетики заживили усі інфраструктурні об’єкти. Та повернули світло усім мешканцям Криворіжжя", - зазначили в компанії.

Однак після 16:00 в Кривому Розі сьогодні знову чули вибухи. Як з'ясувалося, росіяни намагалися атакувати Криворізький район керованою авіаційною ракетою Х-59, але її збили воїни Повітряного командування "Схід".

Обстріл Кривого Рогу

Російські окупанти другу ніч поспіль атакують Кривий Ріг дронами-камікадзе. У ніч на 3 лютого фіксувалися влучення, зокрема в об'єкт енергетики, почалися пожежі. Без світла в регіоні залишилися тисячі людей.

У Кривому Розі через обстріл було частково знеструмлено швидкісний трамвай. Також деякі сім'ї залишились без водопостачання. Енергетики запроваджували аварійні відключення світла.

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