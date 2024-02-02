Росіяни пошкодили підстанцію у Кривому Розі під час атаки дронів: частина міста без світла

Під час дронової атаки, росіяни пошкодили одну із підстанцій у Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укренерго .

"На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі", - повідомили на каналі.

Фахівці компанії та ДСНС оглядають обладнання.

"Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду", - заявили у компанії.

Атака дронів по Україні вночі 2 лютого

У ніч на 2 лютого в деяких областях України влада оголошувала повітряну тривогу. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, була загроза безпілотників.

Вибухи чули жителі Кривого Рогу та Кропивницького. У Кіровоградській області голова ОВА Андрій Райкович заявив про роботу ППО