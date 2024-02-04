Були близькі розриви. Росіяни обстрілювали Роботине під час візиту Зеленського

Росіяни обстрілювали населений пункт Роботине в Запорізькій області, коли там перебував президент Володимир Зеленський.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-секретар президента Сергій Никифоров.

"Це Роботине, там ведуться активні бойові дії. Тому були відносно близькі розриви. Але я б не драматизував ситуацію", - сказав Никифоров.

Візит Зеленського в Роботине

Сьогодні стало відомо про візит Зеленського в населений пункт Роботине, який знаходиться безпосередньо на лінії фронту в Запорізькій області.

Зокрема, глава держави відвідав розташування 65-ї окремої механізованої бригади, яка захищає населений пункт, звільнений від окупантів у серпні 2023 року.

Після цього Зеленський провів нараду щодо ситуації на фронті та ситуації з безпекою в Запорізькій області. А також представив нового очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, якого було нещодавно призначено на цю посаду.

Поїздка Зеленського в Кривий Ріг

Після візиту в Запоріжжя глава держави відправився в Кривий Ріг. Там Зеленський провів нараду щодо захисту енергетичної інфраструктури.

Президент також подякував всім, хто оперативно допомагав відновити енергопостачання після нещодавніх ударів Росії по території України.

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