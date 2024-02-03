У Кривому Розі через атаку дронів були влучання та пожежі, без світла тисячі людей

У Кривому Розі внаслідок російської атаки із застосуванням дронів-камікадзе "Шахед" є влучання та сталися пожежі. Противник бив по об'єкту енергетичної інфраструктури міста, і тепер без світла в регіоні майже 15 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської області Сергія Лисака та начальника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула .

Представник адміністрації зазначив, що 5 дронів противника були знищені в небі над областю силами та засобами ППО ЗСУ.

"Втім, сталося і кілька влучань. Виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15000 людей. А ще - дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів. У місті частково знеструмлений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання", - розповів Лисак.

Як уточнив Вілкул, станом на сьому ранку 7500 абонентів знеструмлено у Металургійному районі.

"Знеструмлено котельню АМКР "Тепломережі" та котельню №2 "Теплоцентралі" - це Металургійний, частина Саксаганського та Довгинцівського району", - розповів він.

Наразі тривають роботи з відновлення електропостачання.

Артилерійський обстріл Дніпропетровської області

В ОВА також розповіли, що у Нікопольському районі війська РФ вночі били з важкої артилерії по громадах. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач.

"Всюди минулося без загиблих та постраждалих", - додав глава ОВА.

Наслідки обстрілів у Нікопольському районі 3 лютого (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що ввечері 2 лютого та у ніч проти 3 лютого російські загарбники знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок ворожої атаки, зокрема, пролунали вибухи в Полтавській області. Глава ОВА Філіп Пронін заявив, що за попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі, і постраждалих немає.

Пізніше вночі війска РФ запустили ще кілька груп "Шахедів" по території України. Кілька разів ворог направляв їх для ударів, зокрема, по місту Кривий Ріг у Дніпропетровській області.

Вранці в командуванні ЗС ЗСУ повідомили, що війська РФ запустили Україною цієї ночі 14 дронів-камікадзе типу "Шахед", а також атакували 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Силами та засобами ППО було ліквідовано 9 безпілотників ворога.