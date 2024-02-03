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Сирський з'їздив на позиції під Куп'янськ: на всіх ділянках важкі бої, ворог підтягує резерви

Субота 03 лютого 2024 16:23
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Сирський з'їздив на позиції під Куп'янськ: на всіх ділянках важкі бої, ворог підтягує резерви Фото: командувач Сухопутних військ Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

За його словами, обстановка на фронті біля Куп'янська залишається напруженою. На всіх ділянках фронту точаться важкі бої, а ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви.

"Заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки", - написав Сирський.

Сирський заявив, що зараз головними пріоритетами залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя наших військовослужбовців.

Фото: Сирський з'їздив на позиції під Куп'янськ (t.me/osirskiy)

Бойові дії під Куп'янськом

Нагадаємо, 28 січня, спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

За словами представника Сухопутних сил, Куп'янський напрямок для противника залишається пріоритетним, і росіяни намагаються неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати наступальні дії.

Детальніше про ситуацію під Куп'янськом, а також про можливі загрози подальшого наступу на Харків і область, - у матеріалі РБК-Україна.

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