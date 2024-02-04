ua en ru
Нд, 04 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Програма на 50 млрд євро від ЄС. В уряді розповіли, коли Україна отримає перші кошти

Україна, Неділя 04 лютого 2024 18:31
UA EN RU
Програма на 50 млрд євро від ЄС. В уряді розповіли, коли Україна отримає перші кошти Фото: Юлія Свириденко, міністр економіки України (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Україна розраховує отримати перші кошти від ЄС в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро вже у березні 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко в ефірі телемарафону.

"Ми сподіваємось, що перший транш ми отримаємо у березні у розмірі 4,5 млрд євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 млрд євро прямої бюджетної підтримки", - розповіла міністр.

Свириденко наголосила, що одним коштами від ЄС не вдасться перекрити дефіцит в бюджеті України.

"Тому ми сподіваємось, що американські партнери послідують прикладу ЄС", - додала вона.

Ukraine Facility

У четвер, 1 лютого, лідери ЄС на саміті у Брюсселі погодили чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро під назвою Ukraine Facility. Погодження програми намагався заблокувати угорський прем'єр Віктор Орбан, але ЄС та Будапешт зрештою досягли компромісу.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, Україна розраховує отримати по 18 млрд євро у перші два роки дії програми ЄС. За словами глави держави, завдяки довготривалій програмі підтримки від ЄС українці мають фінансові гарантії для соціальної стабільності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Юлія Свириденко
NEWS
Зеленський побував на позиціях ЗСУ у Роботиному (відео)
Зеленський побував на позиціях ЗСУ у Роботиному (відео)
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву