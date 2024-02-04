Зеленський призначив Федорова головою Запорізької ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Зеленського.

"Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації", - сказано в указі №48/2024.

Варто зауважити, що сьогодні Зеленський відвідав Запоріжжя і провів там нараду з силовиками, а також представив Івана Федорова як новопризначеного голову Запорізької обласної державної адміністрації.

"Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться", - сказав Зеленський Федорову.

Окрім цього Зеленський вже дав доручення новому голові. Зокрема, мова про процес будівництва фортифікаційних споруд. Крім цього, на думку президента, одним із найважливіших завдань є повернення кількості робочих місць до довоєнних показників. Зокрема він зауважив, що центральна влада готова допомагати зі свого боку відповідними державними замовленнями.

Президент звернув увагу Федорова на розв’язання нагальних питань для жителів регіону. Мова про організацію навчального процесу, відновлення зруйнованого чи пошкодженого житла.

До сьогоднішнього дня Федоров був мером Мелітополя та пройшов російський полон. У 2022 році захопили його за відмову співпраці з окупантами. Наступного дня близько двох тисяч жителів міста вийшли на протест з вимогою звільнити Федорова. Після шести днів полону його було обміняно на дев'ятьох полонених російських солдатів-строковиків.

Призначення Федорова

Наприкінці січня Кабмін затвердив кандидатуру мера Мелітополя Івана Федорова на посаді голови Запорізької обласної військової адміністрації. Тоді Федоров розповів, що в разі його призначення главою Запорізької ОВА, виконувати обов’язки мера буде, або його перший заступник, або секретар ради.

Нагадаємо, у своєму матеріалі РБК-Україна розповіло, що відомо про майбутнього очільника Запорізької ОВА.

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