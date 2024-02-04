США та Японія вперше визначили Китай гіпотетичним ворогом під час навчань, - Kyodo

США та Японія вперше назвали Китай гіпотетичним ворогом під час своїх спільних командно-штабних навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японську агенцію Kyodo .

Військові навчання з комп’ютерного моделювання, які розпочалися 1 лютого та триватимуть до четверга, передбачають надзвичайну ситуацію на Тайвані. Раніше для ворога використовувалась умовна назва, але цього разу, як повідомили урядові джерела Kyodo, ворогом було обрано Китай.

Крім того, раніше під час навчань використовували карти, які дещо відрізнялися від топографії реальних країн, щоб уникнути негативної реакції в разі витоку планів, а цього разу використовувалися незмінені версії.

Вважається, що міністерство оборони Японії класифікувало цей сценарій як спеціальну таємницю. Водночас в Kyodo нагадали, що начальник Об’єднаного штабу міністерства оборони Японії Йосіхіде Йосіда заявляв на прес-конференції 25 січня, що навчання "не передбачають певної країни чи регіону".

"Цей крок відображає загострене відчуття терміновості, оскільки зростає занепокоєння, що Китай може вжити заходів щодо Тайваню через кілька років на тлі зростання геополітичної напруженості", - додали в Kyodo.

Загроза нападу Китаю на Тайвань

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію і намагається відновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Як заявляв директор ЦРУ Вільям Бернс, американська розвідка має дані, що китайський лідер Сі Цзіньпін готує армію до вторгнення в Тайвань до 2027 року.

Аналітики американського Bloomberg оцінюють, що військове вторгнення Китаю на Тайвань обійдеться світовій економіці у 10 трильйонів доларів. Це відповідає приблизно 10% світового ВВП, що затьмарює удар від війни Росії проти України, пандемії COVID та світової фінансової кризи.

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