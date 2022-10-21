Атака дронів, віялові відключення світла та загроза для Каховської ГЕС: головне за тиждень

Атака "Шахедів"

Російські війська масово використовують іранські дрони для ударів по українських містах. 17 жовтня беспілотники Shahed-136 атакували Київ. Внаслідок влучання у житловий будинок загинуло 4 людей.

Загалом протягом цього тижня на столицю та область було націлено приблизно 65 "Шахедів", майже половина з яких летіла з Білорусі. Також окупанти били дронами по Чергнігову, Вінниці, Дніпру, Запоріжжю, Миколаїву.

У відповідь на атаки іранських БПЛА країни-союзники анонсували постачання Україні великої кількості антидронних систем.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Основною ціллю ракетного терору армії країни-агресора стали об'єкти критичної інфраструктури. З 10 жовтня було зруйновано більше 30% українських електростанцій.

Значних пошкоджень зазнали ТЕЦ на Троєщині та у Видубичах у Києві, Ладижинська ТЕС (Вінницька область), Бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині, енергетичні об'єкти в Хмельницькому, Львові, Житомирі. Щоб знизити навантаження на енергосистему та для проведення ремонтних робіт "Укренерго" ввело обмежило споживання.

Світло за графіком

Через пошкодження генеруючих потужностей з 20 жовтня в Україні запровадили тотальну економію електроенергії. Місцеві оператори у регіонах ввели графіки віялових відключень світла.

Побутових споживачів закликали обмежити використання електроприладів з 07:00 до 23:00, а бізнес - мінімізувати освітлення будівель, зовнішньої реклами. У містах обмежили використання вуличного освітлення.

"Полювання" на Гіркіна

Головне управління розвідки України оголосило винагороду тому, хто передасть в український полон Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) у розмірі 100 тисяч доларів. Цьому передувала пропозиція в 50 тисяч доларів від українських активістів та військових.

Сам колишній "міністр оборони ДНР" заявив, що 14 жовтня відправився на фронт воювати за Росію.

Повернення жінок с з полону

17 жовтня було проведено масштабний обмін полоненими між Україною та РФ. Вперше - це абсолютно жіночій обмін.

Додому вернулися 108 українок. Серед них евакуйовані з "Азовсталі", захисниці з ЗСУ, НГУ, Тероборони, МВС. Деякі жінки перебували в полоні ще до початку повномасштабного вторгнення.

Іран потрапив під санкції

Євросоюз та Велика Британія запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів-камікадзе російській армії. Обмеження ввели щодо компанії-проєктувальника дронів Shahed Aviation Industries. Також у санкційному списку особи та організації, що співпрацюють з РФ. Їх активи заморожують, вводится заборона на поїздки в ЄС.

США підтримали Британію та Європу у питанні санкцій та заявили, що мають численні докази застосування "Шахедів" в Україні. Водночас офіційний Іран продовжує це заперечувати.

Підозра ДП "Антонов" через знищення "Мрії"

Служба безпеки України проводить розслідування обставин знищення АН-225 "Мрія" під час боїв у аеропорту "Гостомель". Наразі встановлюється, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило усіх необхідних заходів для збереження літкака.

В СБУ зазначають, що окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища.

"Воєнний стан" на окупованих територіях

Російський диктатор Володимир Путін із 20 жовтня оголосив "воєнний стан" у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також у районах Запорізької та Херсонської областей, які контролюються російськими військами.

Указ передбачає заборону на виїзд та обмеження пересування, проведення евакуації населення в разі необхідності, вилучення майна на потреби оборони, створення територіальної оборони.

В Україні відреагували на це заявою, що так званий "воєнний стан" нічого не змінить, і ЗСУ продовжать звільняти території нашої країни.

Старт опалювального сезону

20 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон. Рішення було прийнято виходячи з погодних умов. Усі будівлі почали підключати до системи теплопостачання за технологічним графіком. У Полтаві опалення почали подавати 21 жовтня, а у Вінниці батареї мают потеплішати з 24 жовтня.

Також початок опалювального сезону анонсували у Донецькій області з 1 листопада. Однак через пошкодження інфраструктури він стартує тільки у 15 громадах.

Нові санкції проти росіян, білорусів та низки українців

Президент України ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти осіб, причетних до розв'язання агресивної війни проти України або підтримуючих режим президента РФ Володимира Путіна.

До переліку увійшли понад 3800 фізичних та юридичних осіб. Серед них діти та родичі Володимира Путіна, Сергія Лаврова, Дмитра Пєскова, голова РПЦ патріарх Кирил, засновник ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин, олігархи, пропагандисти, артисти.

Також у списку санкцій є українські артистки Таїсія Повалій, Ані Лорак, Регіна Тодоренко, які живуть і працюють у РФ.

Відставка Ліз Трасс

20 жовтня Ліз Трасс оголосила про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії через 6 тижнів після свого призначення. Глава уряду втратила підтримку Консервативної партії через свою бюджетну програму.

Вибори нового прем'єра відбудуться вже наступного тижня. На посаду може повернутися Борис Джонсон, а його головним конкурентом є колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

Каховська ГЕС замінована

Окупанти готують теракт на Каховській ГЕС з метою звинуватити Україну та щоб уповільнити контрнаступ ЗСУ у Херсонській області. 20 жовтня Володимир Зеленський заявив, що греблі та агрегати гідроелектростанції заміновані росіянами.

За словами президента України, підрив дамби призведе до катастрофічних наслідків. Можуть постраждати сотні тисяч людей та буде зруйновано водопостачання значній частині півдня України. Теракт може залишити ЗАЕС без води для охолодження. До того ж буде повністю зупинено роботу каналу, який постачає воду до Криму.

США готують новий пакет допомоги

Конгрес США планує надати Україні рекордний пакет фінансової допомоги у розмірі 50 млрд доларів.

Через побоювання, що після майбутніх виборів новий Конгрес може скептично ставитися до допомоги Україні, законодавці від обох партій розраховують прийняти найбільший пакет допомоги до січня 2023. В республіканській партії вважають, що суми в 50 млрд доларів має вистачити, щоб Україна пережила наступний рік.