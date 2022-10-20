День тотальної економії. В Україні сьогодні заплановано віялове відключення світла

Внаслідок ракетних ударів Росія по критичній інфраструктурі України, українців закликали обмежити електропостачання, аби не перевантажувати мережу. В інакшому випадку можливі віялові відключення.

Усі подробиці про обмеження на електропостачання та віялове відключення світла - в матеріалі РБК-Україна .

Відновлення генеруючих потужностей України

За словами радника міністра енергетики Олександра Харченка, внаслідок останніх ракетних ударів Росії, в Україні було пошкоджено близько 40% загальної інфраструктури та генеруючих потужностей. Деякі з пошкоджень, є доволі серйозними.

Харченко одразу зауважив що в Україні можливі не лише аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу та спростити процес відновлення зруйнованої інфраструктури.

Через деякий час було прийнято рішення запровадити в Україні обмеження на електропостачання. Українців попередили, що у разі ігнорування заклику до мінімізації споживання, по усій території країни можливі віялові відключення.

Як відзначив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, мінімізувати користування електроенергією необхідно з 07:00 до 23:00.

"Це стосується мешканців усіх областей країни. Якщо цього не зробити, слід готуватися до тимчасових відключень. Також з завтрашнього дня в містах буде обмежено використання вуличного освітлення. Це вимушені кроки. Тому всі разом працюємо на своєму фронті!", - додав Тимошенко.

Віялові відключення

20 жовтня, в Україні можливі відключення світла з 07:00 до 22:00. Аби дізнатися подробиці щодо часу та населеного пункту в якому можуть вимкнути електропостачання, необхідно перейти за посиланням на сайти операторів мереж, які публікують оголошення.

Зазначається, що відключення будуть почерговими, а тривалість визначається обленерго, однак не більше 4 годин.

"Погода погіршується. Будь ласка, подбайте про те, щоб до завтра, до 07:00 ранку ви мали заряджені телефони, павербанки, запас води, ліхтарики та батарейки до них. Теплі шкарпетки та ковдри. Будь ласка, повідомте про це всім, хто не користується. соцмережами, щоб вони також були готові", - додали в "Укренерго".

Яка ситуація в окремих регіонах

Київ

"Укренерго" запровадило відключення електроенергії у Києві вже з 23:24 години 19 жовтня.

Одразу було зазначено, що для кожного клієнта відключення триватиме не більше, ніж 4 години. Водночас вони можуть повторитись протягом доби дня через 8 годин, якщо Укренерго не відмінить застосування стабілізаційних відключень.

Містян закликали:

вмикати енергоємні прилади по черзі;

максимально знизити споживання електроенергії ввечері з 17:00 до 23:00 години;

бізнес клієнтів обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Аби дізнатися список вулиць, на які поширюється відключення, необхідно перейти за посиланням.

Львів

Львів також було частково знеструмлено у ніч із 19 на 20 жовтня. Перерви в електропостачанні частини міста відбувались з 00:00 до 06:00 з метою ремонтних робіт на електромережах.

Тернопіль та Миколаїв

Вчора, 19 жовтня, жителів Тернополя й Миколаєва закликали запастися водою та їжею, на випадок вимкнення світла.

За словами Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича, аварійні бригади та комунальники працюватимуть цілодобово, однак необхідно бути готовими до будь-яких подій.

Тернопільський міський голова Сергій Надал попросив людей зробити запас води та тримати зарядженими телефони.

"Сьогодні ворог вчергове атакував ракетами інфраструктуру. Через сильний обстріл пошкоджено обладнання електромереж в сусідніх областях. Можливе аварійне вимкнення світла", - зазначили міські голови у повідомленні до містян.

Суми

В Сумах виявилась дещо інакша ситуація. В місті запровадили режим максимальної економії електричної енергії, а також попередили про відключення водопостачання з 7 години ранку до 23 години вечора.

Також у місті не працюватиме електричний транспорт.

"Якщо ми завтрашній день (20 жовтня, - ред.) переживемо у нормальному режимі й зможемо зекономити і знизити електроспоживання - це дасть можливість витримати нашій енергосистемі та надалі уникнути віялових відключень", - зазначив глава ОВА Дмитро Живицький.