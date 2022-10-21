Атака дронов, веерные отключения света и угроза для Каховской ГЭС: главное за неделю

Атака "Шахедов"

Российские войска массово используют иранские дроны для ударов по украинским городам. 17 октября беспилотники Shahed-136 атаковали Киев. В результате попадания в жилой дом погибли 4 человека.

Всего в течение этой недели на столицу и область было нацелено около 65 "Шахедов", почти половина из которых летела из Беларуси. Также оккупанты били дронами по Чергнигову, Виннице, Днепру, Запорожью, Николаеву.

В ответ на атаки иранских БПЛА страны-союзники анонсировали поставки Украине большого количества антидронных систем.

Удары по энергетической инфраструктуре

Основной целью ракетного террора армии страны-агрессора стали объекты критической инфраструктуры. С 10 октября были разрушены более 30% украинских электростанций.

Значительные повреждения получили ТЭЦ на Троещине и в Выдубичах в Киеве, Ладыжинская ТЭС (Винницкая область), Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, энергетические объекты в Хмельницком, Львове, Житомире. Чтобы снизить нагрузку на энергосистему и для проведения ремонтных работ "Укрэнерго" ограничило потребление.

Свет по графику

Из-за повреждений генерирующих мощностей с 20 октября в Украине действует тотальная экономия электроэнергии. Местные операторы в регионах ввели графики веерных отключений света.

Бытовых потребителей призвали ограничить использование электроприборов с 07:00 до 23:00, а бизнес – минимизировать освещение зданий, наружной рекламы. В городах было ограничено использование уличного освещения.

"Охота" на Гиркина

Главное управление разведки Украины объявило вознаграждение тому, кто передаст в украинский плен Игоря Гиркина (Стрелкова) в размере 100 тысяч долларов. Этому предшествовало предложение в 50 тысяч долларов от украинских активистов и военных.

Сам бывший "министр обороны ДНР" заявил, что 14 октября отправился на фронт воевать за Россию.

Возвращение женщин с плена

17 октября был проведен масштабный обмен пленными между Украиной и РФ. Впервые – это абсолютно женский обмен.

Домой вернулись 108 украинок. Среди них эвакуированые с "Азовстали", защитницы из ВСУ, НГУ, Теробороны, МВД. Некоторые женщины находились в плену еще до начала полномасштабного вторжения.

Иран попал под санкции

Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе российской армии. Ограничения были введены в отношении компании-проектировщика дронов Shahed Aviation Industries. Также в санкционном списке лица и сотрудничающие с РФ организации. Их активы замораживают, вводится запрет на поездки в ЕС.

США поддержали Британию и Европу в вопросе санкций и заявили, что имеют многочисленные доказательства применения "Шахедов" в Украине. В то же время официальный Иран продолжает это отрицать.

Подозрение ГП "Антонов" из-за уничтожения "Мрии"

Служба безопасности Украины проводит расследование обстоятельств уничтожения АН-225 "Мрия" во время боев в аэропорту "Гостомель". В настоящее время устанавливается, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для сохранения самолета.

В СБУ отмечают, что отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома.

"Военное положение" на оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин с 20 октября ввел "военное положение" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в районах Запорожской и Херсонской областей, контролируемых российскими войсками.

Указ предусматривает запрет на выезд и ограничение передвижения, проведение эвакуации населения по необходимости, изъятие имущества на нужды обороны, создание территориальной обороны.

В Украине отреагировали на это заявлением, что так называемое "военное положение" ничего не изменит, и ВСУ продолжат освобождать территории нашей страны.

Старт отопительного сезона

20 октября в Киеве начался отопительный сезон. Решение было принято исходя из погодных условий. Все здания начали подключать к системе теплоснабжения по технологическому графику. В Полтаве отопление начали подавать 21 октября, а в Виннице батареи должны потеплеть с 24 октября.

Также начало отопительного сезона было анонсировано в Донецкой области с 1 ноября. Однако из-за повреждений инфраструктуры, он стартует только в 15 громадах.

Новые санкции против россиян, белорусов и ряда украинцев

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц, причастных к развязанию агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим президента РФ Владимира Путина.

В перечень вошли более 3800 физических и юридических лиц. Среди них дети и родственники Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Пескова, глава РПЦ патриарх Кирилл, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, олигархи, пропагандисты, артисты.

Также в списке санкций есть украинские артистки Таисия Повалий, Ани Лорак, Регина Тодоренко, живущие и работающие в РФ.

Отставка Лиз Трасс

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании через 6 недель после своего назначения. Глава правительства потеряла поддержку Консервативной партии из-за своей бюджетной программы.

Выборы нового премьера состоятся на следующей неделе. На должность может вернуться Борис Джонсон, а его главным конкурентом является бывший министр финансов Риши Сунак.

Каховская ГЭС заминирована

Оккупанты готовят теракт на Каховской ГЭС с целью обвинить Украину и замедлить контрнаступление ВСУ в Херсонской области. 20 октября Владимир Зеленский заявил, что дамба и агрегаты гидроэлектростанции заминированы россиянами.

По словам президента Украины, подрыв дамбы приведет к катастрофическим последствиям. Могут пострадать сотни тысяч человек, значительная часть юга Украины останется без водоснабжения. Теракт может оставить ЗАЭС без воды для охлаждения. К тому же будет полностью остановлена ​​работа канала, поставляющего воду в Крым.

США готовят новый пакет помощи

Конгресс США планирует предоставить Украине рекордный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов.

Из-за опасений, что после предстоящих выборов новый Конгресс может скептически относиться к помощи Украине, законодатели от обеих партий рассчитывают принять самый большой пакет помощи до января 2023 года. В республиканской партии считают, что суммы в 50 млрд долларов должно хватить, чтобы Украина пережила следующий год.