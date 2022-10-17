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Вперше лише жінки. Україна підтвердила обмін полоненими з Росією

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Україна, Понеділок 17 жовтня 2022 18:51
Вперше лише жінки. Україна підтвердила обмін полоненими з Росією Фото: Україна підтвердила обмін полоненими з Росією 17 жовтня (t.me/ermaka)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 17 жовтня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін, - зізнався він. - Це був нервовий обмін".

За словами Єрмака, у полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. А саме:

  • 37 евакуйованих з "Азовсталі";
  • 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів;
  • 35 захисниць із ЗСУ;
  • 32 - МВС;
  • 12 - ТРо;
  • 8 - НГУ (включно з 2 із "Азову");
  • 5 - Державна спеціальна служба транспорту України (ДССТ);
  • 4 ДПСУ;
  • 12 цивільних.

Він додав, що серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення.

"Люди "сиділи" з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію", яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані "шпигунство" та "тероризм", - розповів Єрмак.

Оновлено

У Міноборони Росії заявили, що в результаті обміну РФ повернула 110 своїх громадян, серед яких 72 моряки з цивільних судів.

Нагадаємо, про те, що між Україною та Росією відбувається обмін військовополоненими за формулою 110 на 110 раніше повідомили у так званій "ДНР".

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