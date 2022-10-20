ЄС ввів санкції проти Ірану за передачу дронів армії РФ: подробиці

Євросоюз сьогодні, 20 жовтня, ввів санкції проти трьох фізичних та однієї юридичної особи в Ірані за передачу іранських безпілотників російської армії та використання їх у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Європейської ради.

Активи осіб, включених до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати або перетинати територію ЄС транзитом. Європейська рада також повідомила про свій намір запровадити обмежувальні заходи щодо ще двох фізичних та двох юридичних осіб на тих самих підставах. Відповідні правові акти, зокрема імена підсанкційних іранських чиновників та компаній, опубліковані в Офіційному журналі ЄС.