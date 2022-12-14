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Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд євро макрофіну

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Середа 14 грудня 2022 16:11
Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд євро макрофіну Фото: Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд євро макрофіну (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський парламент дав згоду на виділення Україні макрофіну у розмірі 18 млрд євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейського парламенту.

Зазначається, що депутати погодили змінений регламент, який дозволив надати Україні пакет фінансової підтримки попри те, що Угорщина накладала на пропозицію вето.

Позика, яка надається на пільгових умовах, однак за умови проведення реформ, покриє основні державні послуги, у тому ж числі роботу лікарень, шкіл й забезпечення житлом.

"Вона (позика, - ред.) також покликана допомогти зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні, яка зазнає постійних нападів з боку Росії", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що країни ЄС досягли угоди про надання Україні макрофіну, після того, як 6 грудня Угорщина заблокувала цей процес.

Також вчора, 13 грудня, одноголосно всі 27 членів Європейського союзу проголосували про надання 18 млрд євро фінансової допомоги.

Як пояснив блокування процесу прем'єр Угорщини Віктор Орбан, він нібито не бажає ставити інтереси України вище, ніж інтереси його країни.

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