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Байден погодиться передати Україні ППО Patriot лише за однієї умови, - WP

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Вашингтон, Середа 14 грудня 2022 16:43
Байден погодиться передати Україні ППО Patriot лише за однієї умови, - WP Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден погодить передачу Україні систем ППО Patriot лише після того, як Пентагон відповість на низку питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Видання зазначає, що, за словами неназваного високопоставленого представника адміністрації президента США, Байден підпише план з постачання Patriot в Україну тільки після звіту американського оборонного відомства про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передачі та її вплив на готовність американських Збройних сил.

У WP зазначають, що зараз Пентагон працює над параметрами програми навчання українських військових, яка, найімовірніше, проходитиме у Німеччині.

Ще один чиновник США в інтерв'ю виданню розповів, що установки надходитимуть з американських запасів.

"Це буде найскладніша частина обладнання, яку Україна отримала на сьогоднішній день. Якби українці мали рік чи два на освоєння Patriot, це не було б проблемою... Я вважаю, що Пентагон дуже нервує з цього приводу", - розповів Марк Кансіан, відставний американський військовий офіцер з Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Нагадаємо, ще вчора, 13 грудня, СNN повідомляло про те, що адміністрація Байдена завершує розробку плану щодо постачання системи ППО Patriot в Україну.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни.

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