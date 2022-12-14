Байден погодиться передати Україні ППО Patriot лише за однієї умови, - WP
Президент США Джо Байден погодить передачу Україні систем ППО Patriot лише після того, як Пентагон відповість на низку питань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання зазначає, що, за словами неназваного високопоставленого представника адміністрації президента США, Байден підпише план з постачання Patriot в Україну тільки після звіту американського оборонного відомства про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передачі та її вплив на готовність американських Збройних сил.
У WP зазначають, що зараз Пентагон працює над параметрами програми навчання українських військових, яка, найімовірніше, проходитиме у Німеччині.
Ще один чиновник США в інтерв'ю виданню розповів, що установки надходитимуть з американських запасів.
"Це буде найскладніша частина обладнання, яку Україна отримала на сьогоднішній день. Якби українці мали рік чи два на освоєння Patriot, це не було б проблемою... Я вважаю, що Пентагон дуже нервує з цього приводу", - розповів Марк Кансіан, відставний американський військовий офіцер з Центру стратегічних та міжнародних досліджень.
Нагадаємо, ще вчора, 13 грудня, СNN повідомляло про те, що адміністрація Байдена завершує розробку плану щодо постачання системи ППО Patriot в Україну.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що системи ППО Patriot можуть з'явитися на полі бою вже на наступному етапі війни.
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