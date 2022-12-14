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До Білорусі прилетів російський розвідувальний літак, - "Гаюн"

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Білорусь, Середа 14 грудня 2022 14:48
До Білорусі прилетів російський розвідувальний літак, - "Гаюн" Ілюстративне фото: до Білорусі прилетів російський розвідувальний літак (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Повітряно-космічних сил РФ прилетів до Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Гаюн" повідомляє, що йдеться про літак Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з реєстраційним номером RF-93966.

Моніторингова група повідомляє, що борт зайшов на посадку на аеродром у Мачулищах в районі 14:27 за київським часом.

Вказано, що саме А-50 ВКС РФ під номером RF-93966 вже було помічено у Білорусі у лютому 2022 року.

Нагадаємо, 13 грудня у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

При цьому аналітики ISW вважають малоймовірним можливе вторгнення білоруської армії в Україну.

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що все, що відбувається у Білорусі, більше є інформаційною роботою для дестабілізації України.

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