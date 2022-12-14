До Білорусі прилетів російський розвідувальний літак, - "Гаюн"
Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Повітряно-космічних сил РФ прилетів до Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
"Гаюн" повідомляє, що йдеться про літак Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з реєстраційним номером RF-93966.
Моніторингова група повідомляє, що борт зайшов на посадку на аеродром у Мачулищах в районі 14:27 за київським часом.
Вказано, що саме А-50 ВКС РФ під номером RF-93966 вже було помічено у Білорусі у лютому 2022 року.
Нагадаємо, 13 грудня у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.
При цьому аналітики ISW вважають малоймовірним можливе вторгнення білоруської армії в Україну.
Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що все, що відбувається у Білорусі, більше є інформаційною роботою для дестабілізації України.
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