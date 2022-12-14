Пошкоджено два поверхи. РФ сьогодні обстріляла будівлю ОВА у Херсоні
У середу, 14 грудня, російські окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Пошкоджено два поверхи.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА - пошкоджені два поверхи", - розповів він.
За попередньою інформацією, як додав Тимошенко, постраждалих немає.
Як повідомлялось, російські війська сьогодні, 14 грудня обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого удару у місті загорілося складське приміщення.
Також через пошкодження мережі внаслідок російських обстрілів у Херсоні десятки будинків залишилися без опалення.
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