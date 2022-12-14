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Пошкоджено два поверхи. РФ сьогодні обстріляла будівлю ОВА у Херсоні

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Херсон, Середа 14 грудня 2022 12:24
Пошкоджено два поверхи. РФ сьогодні обстріляла будівлю ОВА у Херсоні Фото: РФ сьогодні обстріляла будівлю ОВА у Херсоні (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 14 грудня, російські окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА. Пошкоджено два поверхи.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА - пошкоджені два поверхи", - розповів він.

За попередньою інформацією, як додав Тимошенко, постраждалих немає.

Як повідомлялось, російські війська сьогодні, 14 грудня обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого удару у місті загорілося складське приміщення.

Також через пошкодження мережі внаслідок російських обстрілів у Херсоні десятки будинків залишилися без опалення.

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