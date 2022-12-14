ЗСУ знищили ще 740 окупантів та більше 20 одиниць техніки: нові втрати РФ

Українські війська минулої доби ліквідували 740 окупантів та понад 20 одиниць ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати Росії становили 96 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сили ППО та РЕБ відбили дві хвилі атаки іранських дронів-камікадзе Shahed на Київ. Загалом військам вдалося збити 13 безпілотників.

Крім того, за добу українські військові успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

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