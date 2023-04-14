Арешт підозрюваного у зливі даних Пентагону та дозвіл на реекспорт МіГ-29: новини за 13 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

У США затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону

У четвер, 13 квітня, правоохоронці затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. Працівники ФБР провели обшуки у будинку його матері.

Тейшейра підозрюють у витоку секретних документів з Пентагону, які містили інформації про війну в України та контрнаступ ЗСУ.

Генпрокурор США Меррік Гарланд офіційно заявив, що 21-річного молодика було взято під варту агентами ФБР "без надзвичайних ситуацій", і він має з'явитися в суді.

Водночас у Пентагоні повідомили, що документи були викладені у мережу навмисно, а також розповіли, як вони опинилися у Тайшейра

приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей. Її учасниками переважно були молоді люди й підлітки. Вони об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор.

Німеччина дозволила Польщі реекспорт МіГ-29 Україні

У четвер, 13 квітня, уряд Німеччини схвалив реекспортну заявку Польщі на передачу п'яти літаків МіГ-29 із запасів колишньої Національної народної армії.

"Я радий повідомити вам, що ми можемо обіцяти нашим польським партнерам поставку п'яти МіГ-29 з колишніх запасів NVA в Україну. Ми отримали заявку тільки сьогодні. Я вітаю той факт, що ми у федеральному уряді разом прийшли до цього рішення. Це показує: на Німеччину можна покластися!", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

В уряді зазначають, що Німеччина і Польща домовилися про передачу літаків МіГ-29 із запасів колишньої Національної народної армії.

Договір містить пункт про кінцеве використання, згідно з яким будь-яка передача Польщею літаків МіГ-29 третім особам вимагає письмової згоди німецької сторони.

Крім МіГ-29, отриманих від Бундесверу, Польща також має МіГ-29, поставлені колишніми СРСР і Чехословаччиною.

Польща анонсувала передачу Україні нової партії МіГ-29

Польща планує передати Україні нову партію винищувачів МіГ-29 для боротьби проти російської агресії.

"Ми поставимо ще одну партію", - сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, говорячи про літаки МіГ-29.

За його словами, польська військова авіація налічує 48 винищувачів F-16 наразі користується підтримкою партнерів, у тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію у рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Він зазначив, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються у найближчі роки.

Моравецький також запевнив, що польські військові більше не потребують МіГ-29.

При цьому прем'єр Польщі не уточнив, яку кількість літаків планують передати Україні цього разу та терміни їхньої передачі.

Рада ЄС затвердила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для України

Рада Євросоюзу затвердила допомогу у розмірі 1 мільярда євро. Ці кошти будуть спрямовані на відшкодування витрат через передачу Україні боєприпасів.

"Сьогодні Рада ЄС прийняла міру допомоги у розмірі 1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки українських Збройних сил. Цей захід дозволить ЄС відшкодувати державам-членам витрати на боєприпаси, передані Україні з наявних запасів або внаслідок зміни пріоритетів існуючих замовлень у період з 9 лютого до 31 травня 2023 року", - сказано в повідомленні пресслужби Ради ЄС.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, таке рішення ввело в дію першу частину обіцянки країн ЄС надати Україні артилерійські боєприпаси на 1 млрд євро.

"Сьогоднішнє рішення реалізує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тривекторний підхід, спрямований на прискорення постачання та спільних закупівель артилерійських боєприпасів", - уточнюють у відомстві.

Таким чином загальна допомога Україні, яку надали через Європейський фонд миру, зросла до 4,6 млрд євро.

Швейцарія має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року, - МЗС

Уряд Швейцарії готовий надавати Україні довгострокову підтримку через повномасштабне вторгнення Росії. Зокрема, Берн має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.

Цю підтримку буде надано в рамках загальної стратегії міжнародного співробітництва. З урахуванням 300 млн франків (понад 338 млн доларів, - ред.), уже виділених Берном на 2023 і 2024 роки.

Швейцарія протягом наступних шести років надасть у сукупності Україні підтримку в розмірі щонайменше 1,8 млрд франків (понад 2 млрд доларів, - ред.).

ЄС ввів санкції проти ПВК "Вагнера"

У четвер, 13 квітня, Європейський союз запровадив санкції проти ПВК "Вагнера".

"ПВК "Вагнера" очолила напади на українські міста Соледар і Бахмут у січні 2023 року та бере активну участь в агресивній війні Росії проти України. Таким чином, Група "Вагнера" несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - йдеться у відповідному документі.

Крім цього, до списку санкцій потрапила компанія РІА ФАН, яка належить власнику ПВК Євгену Пригожину.

"РІА ФАН входить до складу медіагрупи "Патріот", російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Євген Пригожин. РІА ФАН займається проурядовою пропагандою і дезінформацією про агресивну війну Росії проти України", - йдеться в документі.

Зеленський призначив голів Сумської та Луганської ОВА

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської ОВА.

"Призначити Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

При цьому Артем Лисогор призначений керівником Луганської ОВА.