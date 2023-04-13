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ЗСУ за добу знищили 540 росіян, 10 ББМ та 5 БПЛА, - Генштаб

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Україна, Четвер 13 квітня 2023 08:16
ЗСУ за добу знищили 540 росіян, 10 ББМ та 5 БПЛА, - Генштаб Фото: Генштаб поновив втрати Росії в Україні на 13 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок четверга, 13 квітня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 180 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 ББМ та 5 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 180590 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 3646 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 7053 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2777 (+7) од,
  • РСЗВ - 535 (+0) од,
  • засоби ППО - 283 (+1) од,
  • літаків - 307 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+5),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5637 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 320 (+1).

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

А у Запорізькій області росіяни збудували три рівні оборони, продовжують окопуватись вони і в Криму. Водночас в Бахмуті продовжують точитись важкі бої.

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