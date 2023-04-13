ЗСУ за добу знищили 540 росіян, 10 ББМ та 5 БПЛА, - Генштаб
За даними на ранок четверга, 13 квітня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 180 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 ББМ та 5 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 180590 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 3646 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 7053 (+10) од,
- артилерійських систем - 2777 (+7) од,
- РСЗВ - 535 (+0) од,
- засоби ППО - 283 (+1) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+5),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5637 (+7) од,
- спеціальна техніка - 320 (+1).
Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
А у Запорізькій області росіяни збудували три рівні оборони, продовжують окопуватись вони і в Криму. Водночас в Бахмуті продовжують точитись важкі бої.
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