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Рівняють місто із землею. Росіяни штурмують Бахмут 40-50 разів на день, - Маляр

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Бахмут , Четвер 13 квітня 2023 21:00
Рівняють місто із землею. Росіяни штурмують Бахмут 40-50 разів на день, - Маляр Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliars)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти у Бахмуті щодоби здійснюють від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

За словами Маляр, найбільше наступальних зусиль російська армія застосовує на Бахмутському напрямку. Там окупанти сконцентрували свої найпрофесійніші підрозділи та використовують значну кількість артилерії та авіації.

"Щодоби ворог здійснює у Бахмуті від 40 до 50 штурмів та понад 500 обстрілів. Не полишаючи мети взяти Бахмут під контроль ворог перегрупував свої сили та засоби на цьому напрямку", - повідомила заступник міністра.

Вона зазначила, що оскільки противник зазвичай програє у вуличних боях, він обирає тактику тотального знищення будівель і споруд.

"Просто рівняє місто з землею. Це робиться з метою позбавити наших оборонців можливості тримати позиції в місті", - додала Маляр.

Однак, за її словами, ворог не досяг своєї мети. За Бахмут тривають важкі бої. Наразі ситуація складна, але контрольована.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українські військовослужбовці продовжують стримувати атаки окупантів в районі Бахмута та Мар'їнки, а також знищили два пункти управління РФ.

Також раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр пояснила необхідність оборони Бахмута.

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