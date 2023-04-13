Генпрокурор США підтвердив затримання підозрюваного у зливі документів Пентагону

У четвер, 12 квітня, у Сполучених Штатах Америки затримали члена Національної гвардії ВПС Джека Тейшейру у зв'язку із витоком секретних документів Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора США Мерріка Гарланда, яку приводить CNN.

Гарланд сказав, що Тейшейра постане перед федеральним судом. Генпрокурор додав, що арешт був пов'язаний із передбачуваним несанкціонованим видаленням, зберіганням та передачею секретної інформації національної оборони.

"Агенти ФБР затримали Тейшейру сьогодні вдень", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central.

Минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США , в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

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