Офіційно. Німеччина дозволила Польщі реекспорт МіГ-29 Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

"Я радий повідомити вам, що ми можемо обіцяти нашим польським партнерам поставку п'яти МіГ-29 з колишніх запасів NVA в Україну. Ми отримали заявку тільки сьогодні. Я вітаю той факт, що ми у федеральному уряді разом прийшли до цього рішення. Це показує: на Німеччину можна покластися!", - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

В уряді зазначають, що Німеччина і Польща домовилися про передачу літаків МіГ-29 із запасів колишньої Національної народної армії.

Договір містить пункт про кінцеве використання, згідно з яким будь-яка передача Польщею літаків МіГ-29 третім особам вимагає письмової згоди німецької сторони.

Крім МіГ-29, отриманих від Бундесверу, Польща також має МіГ-29, поставлені колишніми СРСР і Чехословаччиною.

Польща раніше просила Берлін дозволити їй постачати Україні винищувачі МІГ-29. У відповідь на це уряд Німеччини пообіцяв ухвалити рішення вже сьогодні.

Нагадаємо, що Польща вже передала Україні чотири МіГ-29.

При цьому президент Польщі Анджей Дуда анонсував відправлення ЗСУ ще чотирьох винищувачів. За його словами, цей процес продовжується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.