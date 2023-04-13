ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону

Новость на русском →
США, Четвер 13 квітня 2023 21:34
У США затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону Фото: У США затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central.

Як пише РБК-Україна це повідомила у Twitter журналістка CNN Наташа Бертран.

У четвер, 13 квітня, правоохоронці заарештували 21-го річного Джека Тейшейра, який є членом Повітряної національної гвардії Массачусетса. Працівники ФБР провели обшуки у будинку його матері.

Його підозрюють у витоку секретних документів з Пентагону, які містили інформації про війну в України та контрнаступ ЗСУ.

Оновлено.

Генпрокурор США Меррік Гарланд офіційно заявив, що 21-річного молодика було взято під варту агентами ФБР "без надзвичайних ситуацій", і він має з'явитися в суді.

Водночас у Пентагоні повідомили, що документи були викладені у мережу навмисно, а також розповіли, як вони опинилися у Тайшейра

"Ми довіряємо нашим членам багато відповідальності в дуже ранньому віці. Вони проходять навчання, і від них очікується дотримання правил і норм", - заявив на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер.

Також відомо, що затриманий вів приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей. Її учасниками переважно були молоді люди і підліткию Вони об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор.

Фото: у США затримали підозрюваного у зливі документів Пентагону (скріншот)

Нагадаємо, минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.

Президент США Джо Байден у свою чергу заявив, що розслідування витоку документів наближається до завершення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Пентагон
NEWS
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, - ЗМІ
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, - ЗМІ
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно