Зеленський призначив голів Сумської та Луганської ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази , опубліковані на сайті Офісу президента.

"Призначити Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

При цьому Артем Лисогор призначений керівником Луганської ОВА.

Артем Лисогор

Був заступником начальника ГУ Національної поліції Житомирської області. З жовтня 2021 року по червень 2022 року Лисогор був відряджений на схід України для виконання обов'язків заступника командувача Об'єднаних сил із задіяння сил і засобів підрозділів Нацполіції.

Володимир Артюх

Генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Він присвятив 37 років Збройним силам України, де служив на командних і штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, 11 квітня Кабмін погодив призначення голів Сумської та Луганської ОВА.

Додамо, що 24 січня уряд погодив звільнення керівників ОВА. Йдеться про керівників п'яти областей, серед яких і були голови Луганської та Сумської ОВА.

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