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Польща анонсувала передачу Україні нової партії МіГ-29

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Четвер 13 квітня 2023 18:17
Польща анонсувала передачу Україні нової партії МіГ-29 Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Польща планує передати Україні нову партію винищувачів МіГ-29 для боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

"Ми поставимо ще одну партію", - сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, говорячи про літаки МіГ-29.

За його словами, польська військова авіація налічує 48 винищувачів F-16 наразі користується підтримкою партнерів, у тому числі США, які відправили чергову партію винищувачів F-22 на ротацію у рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Він зазначив, що поставки замовлених Польщею багатоцільових винищувачів F-35 очікуються у найближчі роки.

Моравецький також запевнив, що польські військові більше не потребують МіГ-29.

При цьому прем'єр Польщі не уточнив, яку кількість літаків планують передати Україні цього разу та терміни їхньої передачі.

Зазначимо, що сьогодні Німеччина схвалила заявку Польщі на передачу МіГ-29 Україні.

Зазначимо, що Варшава вже передала Україні чотири МіГ-29.

До того ж, президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв, що польська сторона пізніше зможе відправити Україні ще шість бойових літаків.

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