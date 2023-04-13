Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога

Росія планує почати серійне виробництво крилатих ракет Х-50. Що може вказувати на можливість посилення ракетних ударів по Україні цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Слід зазначити, що за наявними даним в червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни", - розповів Громов.

Що відомо про ракети Х-50

За даними російських джерел, нова крилата ракета Х-50 зможе вражати цілі на дальності до 1,5 тисяч кілометрів.

Вона є дозвуковою, яка використовує систему наведення стратегічної ракети Х-101. На відміну від Х-101, Х-50 має менший за розмірами планер.

Ця ракета має довжину шість метрів і масу близько 1600 кілограмів, її крейсерська швидкість польоту - 700 кілометрів на годину (максимальна - 950). Носіями Х-50 є бомбардувальники Ту-22М3, а також стратегічні Ту-95МС та Ту-160.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що кількість ракет у Росії знизилась до максимально критичного рівня.

Додамо, за підрахунками української воєнної розвідки, Росія не здатна вести масовані ракетні атаки по Україні частіше, аніж двічі на місяць.

Детальніше про те, скільки ще в Росії залишається ракет та чи встигає ворог поповнювати запаси - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.