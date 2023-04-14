Арест подозреваемого в сливе данных Пентагона и разрешение на реэкспорт МиГ-29: новости за 13 апреля

Война России против Украины: последние новости

В США задержали подозреваемого в сливе документов Пентагона

В четверг, 13 апреля, правоохранители задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им оказался гвардиец Джек Тейшейра, курировавший частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central. Сотрудники ФБР провели обыски в доме его матери.

Тейшейра подозревают в утечке секретных документов из Пентагона, содержавших информацию о войне в Украине и контрнаступлении ВСУ.

Генпрокурор США Меррик Гарланд официально заявил, что 21-летний парень был взят под стражу агентами ФБР "без чрезвычайных ситуаций", и он должен явиться в суде.

В Пентагоне сообщили, что документы были выложены в сеть намеренно, а также рассказали, как они оказались у Тайшейра.

частную интернет-группу под названием Thug Shaker Central, где около 20-30 человек. Ее участниками были преимущественно молодые люди и подростки. Они объединялись через общую любовь к оружию, расистским интернет-мемам и видеоиграм.

Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украине

В четверг, 13 апреля, правительство Германии одобрило реэкспортную заявку Польши на передачу пяти самолетов МиГ-29 из запасов бывшей Национальной народной армии.

"Я рад сообщить вам, что мы можем обещать нашим польским партнерам поставку пяти МиГ-29 по прежним запасам NVA в Украину. Мы получили заявку только сегодня. Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве вместе пришли к этому решению. Это показывает: на Германию можно положиться!", - заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

В правительстве отмечают, что Германия и Польша договорились о передаче самолетов МиГ-29 по запасам бывшей Национальной народной армии.

Договор содержит пункт о конечном использовании, согласно которому любая передача Польшей самолетов МиГ-29 третьим лицам требует письменного согласия германской стороны.

Кроме МиГ-29, полученных от Бундесвера, Польша также имеет МиГ-29, поставленные бывшими СССР и Чехословакией.

Польша анонсировала передачу Украине новой партии МиГ-29

Польша планирует передать Украине новую партию истребителей МиГ-29 для борьбы с российской агрессией.

"Мы поставим еще одну партию", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, говоря о самолетах МиГ-29.

По его словам, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16 и сейчас пользуется поддержкой партнеров, в том числе США, отправивших очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Он отметил, что поставки заказанных Польшей многоцелевых истребителей F-35 ожидаются в ближайшие годы.

Моравецкий также заверил, что польские военные больше не нуждаются в МиГ-29.

При этом премьер Польши не уточнил, какое количество самолетов планируется передать Украине в этот раз и сроки их передачи.

Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Украины

Совет Евросоюза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро. Эти средства будут направлены на возмещение расходов по передаче Украине боеприпасов.

"Сегодня Совет ЕС принял меру помощи в размере 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки украинских Вооруженных сил. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам расходы на боеприпасы, переданные Украине из имеющихся запасов или вследствие изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, такое решение ввело в действие первую часть обещания стран ЕС предоставить Украине артиллерийские боеприпасы на 1 млрд. евро.

"Сегодняшнее решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехвекторном подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов", - уточняют в ведомстве.

Таким образом, общая помощь Украине, которую оказали через Европейский фонд мира, выросла до 4,6 млрд евро.

Швейцария намерена выделить Украине 1,7 млрд долларов к 2028 году, - МИД

Правительство Швейцарии готово оказывать Украине долгосрочную поддержку из-за полномасштабного вторжения России. В частности, Берн намерен выделить Украине 1,7 млрд долларов до 2028 года.

Эта поддержка будет оказана в рамках общей стратегии международного сотрудничества. С учетом 300 млн франков (свыше 338 млн долларов - ред.), уже выделенных Берном на 2023 и 2024 годы.

Швейцария в течение следующих шести лет предоставит в совокупности Украине поддержку в размере не менее 1,8 млрд франков (более 2 млрд долларов - ред.).

ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнера"

В четверг, 13 апреля, Европейский союз ввел санкции против ЧВК "Вагнера".

"ЧВК "Вагнера" возглавил нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, Группа "Вагнера" несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверен и независимости Украины", - говорится в соответствующем документе.

Кроме этого, в список санкций попала компания РИА ФАН, принадлежащая владельцу ЧВК Евгению Пригожину.

"РИА ФАН входит в состав медиагруппы "Патриот", российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины", - говорится в документе.

Зеленский назначил председателей Сумской и Луганской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых председателей Сумской и Луганской ОВА.

"Назначить Артюха Владимира Николаевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в указе.

При этом Артем Лысогор назначен руководителем Луганской ОВА.