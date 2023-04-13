Злив документів Пентагону. Адміністратором каналу в Discord був нацгвардієць ВПС США, - NYT
Адміністратором невеликої ігрової онлайн-групи в Discord, у яку спочатку злили секретні документи Пентагону, є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії штату Массачусетс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними видання, гвардієць Джек Тейшейра курирував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central, де близько 20-30 людей, переважно молоді люди і підлітки, об'єднувалися через спільну любов до зброї, расистських інтернет-мемів і відеоігор.
Два американські чиновники підтвердили виданню, що слідчі хочуть поговорити з Тейшейрою про витік урядових документів у приватну інтернет-групу.
Один із чиновників заявив, що у Тейшейри може бути інформація, що має стосунок до розслідування.
Федеральні слідчі вже кілька днів шукають людину, яка злила надсекретні документи в інтернет, але не назвали ні Тейшейру, ні когось іншого як підозрюваного. ФБР відмовилося від коментарів.
Починаючи кілька місяців тому, один із користувачів завантажив у невеликий чат сотні сторінок розвідданих, читаючи членам групи, які зблизилися під час ізоляції пандемії, лекції про важливість бути в курсі світових подій.
Журналісти The New York Times поговорили з чотирма членами чат-групи Thug Shaker Central. Один із них сказав, що знає людину, яка здійснила витік, щонайменше три роки. При цьому він зустрічався з ним особисто і називав його О.Г.
Друзі описали його як старшого, ніж більшість членів групи, які були в підлітковому віці, і безперечного лідера. Один із друзів сказав, що О.Г. мав доступ до документів розвідки завдяки своїй роботі.
Оновлено.
Видання Reuters повідомило, що у США сьогодні заарештують військовослужбовця, підозрюваного у витоку документів Пентагону.
"Сьогодні в Массачусетсі буде заарештовано військовослужбовця Національної гвардії США, підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону", - повідомляє видання.
Нагадаємо, минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США , в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.
При цьому міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що інформація в документах - суміш правдивої та хибної інформації.
Президент США Джо Байден у свою чергу заявив, що розслідування витоку документів наближається до завершення.
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