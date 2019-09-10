ru
ua

Итоги дня: 10 сентября

Новости » Прочее   

Коллаж РБК-Украина

Рада одобрила закон об импичменте, доллар рекордно упал и другие новости

Курс доллара снизился на межбанке Россия выплатила долг Совету Европы
Читать все новости