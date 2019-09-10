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В новой Раде зафиксировали первый случай кнопкодавства

Новости » Политика    10.09.2019 - 16:17
В новой Раде зафиксировали первый случай кнопкодавства
Фото: нардеп Александр Ковалев (facebook.com/Александр Ковалев)

В кнопкодавстве уличили Александра Ковалева

В Верховной раде нового созыва зафиксировали первый случай неперсонального голосования - кнопкодавства. Об этом сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Сообщается, что на кнопкодавстве попался внефракционный нардеп, самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев во время голосования за законопроект об импичменте президента. Также активисты предположили, что Ковалев голосовал вместо еще одного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова.

Также сообщается, что в комментариях Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства.

"(Отношусь к кнопкодавству, - ред.) очень негативно ... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно ... Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше", - заявил нардеп.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект, которым предлагает дополнить перечень оснований для лишения народного депутата мандата, в том числе, за кнопкодавство.

Отметим, на сегодняшнем пленарном заседании Верховная рада приняла за основу законопроект №1009, который предусматривает разрешение на прослушку нардепов.

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