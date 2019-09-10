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На Украину надвигаются два мощных антициклона

Новости » Общество    10.09.2019 - 11:21
На Украину надвигаются два мощных антициклона
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха

Погода в Украине, завтра, 11 сентября, будет малооблачной и солнечной, без осадков, температура +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По ее словам, два мощных антициклона, с востока и запада, обуславливают в большинстве стран, включительно с Украиной, сухую и солнечную погоду.

"Два мощных антициклоны, с востока и запада, обуславливают в большинстве стран, включительно с Украиной, сухую малооблачную солнечную погоду. Поэтому чекиньтесь у окошка и фотографируйте состояние атмосферы. Конечно, как всегда есть исключения. В Великобритании, странах Скандинавии и кое-где в Средиземноморье гулять дожди и ветры. Однако все же огромная территория нашей Европы будет на солнцепеке", - сообщила Диденко.

Кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха. В течение дня ожидается +25 +29 градусов.

Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/сек.

В Киеве завтра будет сухая и ясная погода. Температура воздуха составит +27 градусов.

"В Киеве завтра не знаю, как усидеть в офисе или в доме. В столице будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, никакой метеозради: ни дождя, ни тумана, ни мороси, ни жары, ясно, сухо, +27 градусов", - отметила синоптик.

На Украину надвигаются два мощных антициклонаНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Закарпатской и Херсонской областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Кроме того, в Киевской области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Добавим, сегодня, 10 сентября, в Украине будет облачно и тепло, осадков не ожидается, местами температура воздуха поднимется до +28 градусов.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине продолжает удерживаться жара
Новости Украины Наталья ДиденкоПогода
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