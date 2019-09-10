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Курс доллара упал ниже 25 грн впервые за три года

Новости » Финансы    10.09.2019 - 16:00
Курс доллара упал ниже 25 грн впервые за три года
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

В последний раз курс официальный курс доллара был ниже 25 в августе 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,88 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 11 сентября установлен на таком уровне: 2488,2279 гривен за 100 долларов (-14,4288 гривен).

При этом курс доллара на 10 сентября составляет 2502,6567 гривен за 100 долларов.

Курс доллара упал ниже 25 грн впервые за три года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал ниже уровня 25 грн/доллар впервые с августа 2016 года. В последний раз курс был ниже только 14 августа 2016 года - 2485,041 грн за 100 долларов.

Курс доллара упал ниже 25 грн впервые за три года

bank.gov.ua

Напомним, 10 сентября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек - 24,89 гривен за доллар, курс в покупке - 24,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,50 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,85 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 9 сентября (25,03).

В то же время в обменных пунктах Украины 10 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 25,05 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 27,72 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,80 (24,93 - 9 сентября), продажи - 25,05 (25,18 - 9 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,26 (27,42 - 9 сентября), продажи - 27,72 (27,86 - 9 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 9 сентября), продажи 3,84 (3,86 - 9 сентября) грн за 10 рублей.

Отметим, ранее премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что приезд миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев ожидается 10 сентября.

По информации НБУ, на переговорах с Миссией Международного валютного фонда, которая прибудет в Киев, планируется обсудить параметры новой программы с Украиной.

Курс доллара 10 сентября: наличный рынок, межбанк, НБУ Курс доллара на межбанке упал ниже 25 грн и продолжает снижаться
Темы: Курс доллара
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