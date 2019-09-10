Суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь Жукова

Иллюстративное фото (gortransport kharkov ua)

Скандальному проспекту могут вернуть имя Петра Григоренко

Харьковский окружной административный суд отменил решение городского совета, которым проспект Петра Григоренко был повторно переименован в честь советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В решении говорится, что суд признал противоправным и отменил решение городского совета Харькова от 19 июня. Отметим, тогда на сессии местные депутаты рассмотрели петицию о переименовании проспекта Григоренко и вернули ему имя Жукова.

В решении городского совета переименование обосновывалось тем, что жизнь и деятельность Жукова были связаны с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением Харькова во времена Второй мировой войны. По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, имя Петра Григоренко было присвоено другой улице.

Напомним, в июне полиция Харькова открыла уголовное дело из-за возвращения проспекту имени Жукова.

в начале июня в Харькове участники акции протеста против предвыборного съезда партии "Доверяй делам", которая позже влилась в "Оппозиционній блок", снесли скандальный бюст Жукову. Спустя месяц памятник был восстановлен.