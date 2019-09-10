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Само очарование: Кейт Миддлтон удивила незапланированным выходом в свет в женственном наряде

Lite » Мода 10.09.2019 - 17:45
Само очарование: Кейт Миддлтон удивила незапланированным выходом в свет в женственном наряде
Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская восхитила сеть женственным нарядом

Кетй Миддлтон, которая на днях отвела принцессу Шарлотту в школу, вновь порадовала светским выходом. Причем незапланированным. Герцогиня отправилась на фестиваль Back to Nature ("Назад к природе"), который состоялся сегодня, 10 сентября, в саду Королевского садоводческого общества в графстве Суррей. Ее визит на мероприятие стал приятной неожиданностью для гостей, так как он не был объявлен пресс-службой Королевской семьи.

Само очарование: Кейт Миддлтон удивила незапланированным выходом в свет в женственном нарядеСамо очарование: Кейт Миддлтон удивила незапланированным выходом в свет в женственном нарядеСамо очарование: Кейт Миддлтон удивила незапланированным выходом в свет в женственном нарядеКейт в парке (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для мероприятия Кейт выбрала белое платье одного из своих любимых фасонов – закрытое, но максимально женственное платье от новозеландского модельера Emilia Wickstead. Длина миди, пышная юбка, длинные рукава, накладные карманы на груди, пояс на талии и очаровательный принт из розовых букетов – вот главные составляющие безупречного наряда, который уже успел облететь сеть и заслужить одобрение поклонников по всему миру. Такой наряд обошелся иконе стиля в 2 000 долларов. Дополнили его светло-бежевые туфли на танкетке и серьги с утонченным плетением, в руках герцогиня держала небольшой клатч черного цвета. Роскошные волосы Миддлтон стилисты вытянули и уложили в объемную укладку. А в макияже подчеркнули глаза с помощью растушеванной стрелки.

Само очарование: Кейт Миддлтон удивила незапланированным выходом в свет в женственном нарядеСамо очарование: Кейт Миддлтон удивила незапланированным выходом в свет в женственном нарядеСамо очарование: Кейт Миддлтон удивила незапланированным выходом в свет в женственном наряде

Кейт обожает женственные наряды (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Неугомонная герцогиня, которая еще в мае разработала свой проект сада вместе с профессиональными ландшафтными дизайнерами Адамом Уайтом и Эндри Дэвисом, в этот раз выступила с речью о важности подобных проектов. По словам Кейт, именно материнство позволило ей понять, насколько необходимым является для правильного развития детей грамотно организованный досуг. Здесь будет все для комфортного и яркого отдыха всей семьи: живописная природа, качели, батуты, домики на деревьях, водопады и просто пространство для отдыха душой.

Само очарование: Кейт Миддлтон удивила незапланированным выходом в свет в женственном нарядеКейт создает много проектов для семей (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт успела также пообщаться с гостями и ответить на их вопросы, пофотографироваться со всеми желающими и даже прокатиться вместе с детьми на тракторе. Герцогиня была в приподнятом настроении и много улыбалась. Этот проект явно вдохновляет ее!

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