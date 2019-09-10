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Рада приняла закон Зеленского о реформировании ГПУ за основу

Новости » Политика    10.09.2019 - 17:27
Рада приняла закон Зеленского о реформировании ГПУ за основу
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Комитет рекомендовал одобрить документ за основу и в целом

Парламент одобрил за основу в первом чтении законопроект №1032 авторства президента Владимира Зеленского о реформировании Генеральной прокуратуры Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект одобрили 287 парламентариев. Также депутаты ВР поддержали сокращенную процедуру подготовки закона ко второму чтению.

В частности, президент предлагает реформировать ГПУ в Офис генерального прокурора. Также предусматривается ликвидировать военную прокуратуру и провести переаттестацию всех сотрудников прокуратуры, кроме сотрудников Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Также Зеленский предлагает увеличить уровень заработной платы сотрудников органов прокуратуры и уменьшить их количество с 15 до 10 тысяч человек.

Напомним, правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять данный законопроект авторства главы государства.

Ранее Зеленский предложил Верховной раде провести реформирование Генеральной прокуратуры. Соответствующий проект закона он зарегистрировал в Раде 29 августа.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам антикоррупционной политики не увидел рисков коррупции в законопроекте №1032 Зеленского о реформировании ГПУ.

Добавим также, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что законопроект №1032 позволит обновить органы прокуратуры новыми кадрами.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийГПУВерховная Рада
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